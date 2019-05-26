26 Mayıs 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe taraftarlarından Mehmet Topal'a şok protesto!

Mehmet Topal'a şok protesto!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 26.05.2019

'in 34. haftasında ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli taraftarlar orta saha oyuncusu 'a tepki gösterdi.

'in 34. haftasında 'u konuk eden 'detaraftarlar, 'a tepki gösterdi.

67. dakikada Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil olan Topal, taraftarların protestosuna alkışla karşılık verdi ve yedek kulübesine, "Beni değiştirin" işareti yaptı.

Son düdüğün ardından Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, Mehmet Topal'ın taraftarlara giderek alkışlamasını istedi ancak tecrübeli oyuncu, tüm ısrarlara rağmen bunu kabul etmedi ve soyunma odasına gitti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, tepki gösteren taraftarlara dönüp sakin olmaları konusunda uyardı.

Bir grup taraftar ise Mehmet Topal lehine tezahüratlarda bulundu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Kanarya sezonu galibiyetle kapattı Kanarya sezonu galibiyetle kapattı
F.Bahçeli oyuncudan veda paylaşımı! F.Bahçeli oyuncudan veda paylaşımı!
F.Bahçe'nin 11'i belli oldu! Yanal'dan sürpriz tercihler F.Bahçe'nin 11'i belli oldu! Yanal'dan sürpriz tercihler
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör