Fenerbahçe taraftarlarından Mehmet Topal'a şok protesto!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'detaraftarlar, Mehmet Topal'a tepki gösterdi.



67. dakikada Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil olan Topal, taraftarların protestosuna alkışla karşılık verdi ve yedek kulübesine, "Beni değiştirin" işareti yaptı.



Son düdüğün ardından Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, Mehmet Topal'ın taraftarlara giderek alkışlamasını istedi ancak tecrübeli oyuncu, tüm ısrarlara rağmen bunu kabul etmedi ve soyunma odasına gitti.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, tepki gösteren taraftarlara dönüp sakin olmaları konusunda uyardı.

Bir grup taraftar ise Mehmet Topal lehine tezahüratlarda bulundu.