Mert Günok da Fenerbahçe'ye dönüyor

Geçtığımız günlerde futbolcu Emre Belözoğlu ile 1 yıllık ön anlaşma sağlayan Fenerbahçe, alt yapısında yetişen Başakşehirli milli kaleci Mert Günok'u da renklerine bağlamak istiyor.

Sözleşmesi sona erecek Volkan Demirel'den boşalacak yeri Mert Günok ile doldurmayı düşünen sarı-lacivertli yönetim, ilk adımı atarak teklifini sundu. 30 yaşındaki oyuncunun menajeri Batur Altıparmak'ın da geçtiğimiz günlerde yöneticilerle anlaşmanın detaylarını konuştuğu bildirildi. Günok'un da yapılan teklife sıcak baktığı ve yeniden sarı-lacivertli forma için mücadele edeceği öğrenildi.