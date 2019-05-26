26 Mayıs 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Mert Günok da Fenerbahçe'ye dönüyor

Mert de Fenerbahçe'ye dönüyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 26.05.2019

Geçtığımız günlerde futbolcu Emre Belözoğlu ile 1 yıllık ön anlaşma sağlayan Fenerbahçe, alt yapısında yetişen Başakşehirli milli kaleci 'u da renklerine bağlamak istiyor.

Sözleşmesi sona erecek 'den boşalacak yeri ile doldurmayı düşünen sarı-lacivertli yönetim, ilk adımı atarak teklifini sundu. 30 yaşındaki oyuncunun menajeri Batur Altıparmak'ın da geçtiğimiz günlerde yöneticilerle anlaşmanın detaylarını konuştuğu bildirildi. Günok'un da yapılan teklife sıcak baktığı ve yeniden sarı-lacivertli forma için mücadele edeceği öğrenildi.

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