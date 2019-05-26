Fenerbahçe'den ayrılan Valbuena yarın Atina’da
Yunan basınından Sport 24 sitesi Valbuena ile Olympiakos arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlandığını açıkladı.
Fransız yıldızın, yarın Atina'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra Olympiakos ile sözleşme imzalayacağı bildirildi. 35 yaşındaki Valbuena bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 31 resmi maçta 4 gol ve 8 asist kaydetti.
SON KARARI: KALIYORUM!
Sözleşmesi biten Martin Skrtel'in Fenerbahçe'de kalmaya karar verdiği iddia edildi. Slovak stoper için Parma, Rangers ve Olympiakos devredeydi. Tecrübeli oyuncu, sarılacivertli yönetimin daha önce yaptığı 1+1 yıllık yeni teklifi kabul etmemişti. Ancak Skrtel'in yapılan son görüşmenin ardından Fenerbahçe'de kalmaya karar verdiği belirtiliyor.
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