26 Mayıs 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den ayrılan Valbuena yarın Atina’da

Valbuena yarın Atina’da
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 26.05.2019

Yunan basınından Sport 24 sitesi Valbuena ile arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlandığını açıkladı.

Fransız yıldızın, yarın Atina'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra ile sözleşme imzalayacağı bildirildi. 35 yaşındaki Valbuena bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 31 resmi maçta 4 gol ve 8 asist kaydetti.

Fenerbahçeli yıldız ayrılığı resmen açıkladı

SON KARARI: KALIYORUM!

Sözleşmesi biten Martin Skrtel'in Fenerbahçe'de kalmaya karar verdiği iddia edildi. Slovak stoper için Parma, Rangers ve Olympiakos devredeydi. Tecrübeli oyuncu, sarılacivertli yönetimin daha önce yaptığı 1+1 yıllık yeni teklifi kabul etmemişti. Ancak Skrtel'in yapılan son görüşmenin ardından Fenerbahçe'de kalmaya karar verdiği belirtiliyor.

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