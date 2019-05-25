25 Mayıs 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Sloukas’a Barça talip

Sloukas'a dev ekip talip oldu!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 25.05.2019

Sarı lacivertli ekibin yıldız oyuncusu 'a talip oldu.

Erkek Basketbol Takımı'nın guardı Kostas 'a kanca attı... İspanyol medyasında dün çıkan haberlerde, "Yunan oyuncu, sarı-lacivertli takımda forma giymekten memnun ancak iyi bir kontrata 'Hayır' demez" ifadeleri yer aldı.
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