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Sloukas’a Barça talip
Giriş Tarihi: 25.05.2019
Sarı lacivertli ekibin yıldız oyuncusu Sloukas'a Barcelona talip oldu.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın guardı Kostas Sloukas'a Barcelona kanca attı... İspanyol medyasında dün çıkan haberlerde, "Yunan oyuncu, sarı-lacivertli takımda forma giymekten memnun ancak iyi bir kontrata 'Hayır' demez" ifadeleri yer aldı.
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