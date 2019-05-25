Mesaiye devam

25 Mayıs 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

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FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 25.05.2019

Sarı lacivertli futbolcular, 27 Mayıs Pazar günü Antalyaspor'la oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sakatlıkları düzelen , ve dün takımla birlikte çalıştı. İlk yarım saati basına açık gerçekleştirilen antrenmanda önce iki grup halinde pas ve pres çalışmaları yapıldı, daha sonra ise çift kale maçlar oynandı. Sakatlıkları süren Andre Ayew, , Valbuena, Şener Özbayraklı ve Frey antrenmanda yer almadı.

SEZONUN MAÇI

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, F.Bahçe ile oynayacakları maçta tüm sezonun emeğinin karşılığını alacaklarını söyledi. Korkmaz, "Puan alırsak, kazanırsak 5'incilik ihtimali var ama 6'ncılık kesin. Onlar da kazana kazana geliyor. Önemli bir maç. Mücadele üst seviyede olacak" dedi.
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