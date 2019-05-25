Mesaiye devam

25 Mayıs 2019, Cumartesi
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SEZONUN MAÇI
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, F.Bahçe ile oynayacakları maçta tüm sezonun emeğinin karşılığını alacaklarını söyledi. Korkmaz, "Puan alırsak, kazanırsak 5'incilik ihtimali var ama 6'ncılık kesin. Onlar da kazana kazana geliyor. Önemli bir maç. Mücadele üst seviyede olacak" dedi.
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Giriş Tarihi: 25.05.2019
Sarı lacivertli futbolcular, 27 Mayıs Pazar günü Antalyaspor'la oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Sakatlıkları düzelen Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım ve Roberto Soldado dün takımla birlikte çalıştı. İlk yarım saati basına açık gerçekleştirilen antrenmanda önce iki grup halinde pas ve pres çalışmaları yapıldı, daha sonra ise çift kale maçlar oynandı. Sakatlıkları süren Andre Ayew, Martin Skrtel, Valbuena, Şener Özbayraklı ve Frey antrenmanda yer almadı.
SEZONUN MAÇI
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, F.Bahçe ile oynayacakları maçta tüm sezonun emeğinin karşılığını alacaklarını söyledi. Korkmaz, "Puan alırsak, kazanırsak 5'incilik ihtimali var ama 6'ncılık kesin. Onlar da kazana kazana geliyor. Önemli bir maç. Mücadele üst seviyede olacak" dedi.
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