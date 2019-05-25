25 Mayıs 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Başarısız olduk!

Başarısız olduk!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 25.05.2019

’in oğlu, “Ortada bir başarısızlık varsa, özeleştiri yapılmalı. Benim de payım var diyerek, bırakıyorum” dedi.

'de yönetimi ilk fireyi verdi. Efsane başkan 'in oğlu Metin Şen görevinden istifa etti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Şen, üstü kapalı olarak Ali Koç'u eleştirerek, "Benim yönetim anlayışım, ekip çalışması neticesinde kararların tartışılarak alınmasıdır. Görev süremde bu anlayışı göremedim. Ortada bir başarısızlık varsa, bu başarısızlıkta katkısı olanların bir özeleştiri yapması gerektiğini savundum. Bir yönetim kurulu üyesi olarak alınan kararlarda benim de payımın olduğunu düşünerek görevimden istifa ettiğimi açıklamak istiyorum" ifadelerini kullandı.
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