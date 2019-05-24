Sergen Yalçın: Ozan Tufan Fenerbahçe'ye geri dönecek

Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımda kiralık olarak oynayan Ozan Tufan'ın gelecek sezon Fenerbahçe'de olacağını açıkladı.



Ozan Tufan'ın eski günlerine dönme yolunda olduğunu kaydeden Yalçın, "Ozan Tufan tabii ki Fenerbahçe'ye dönecek, oranın oyuncusu, o seviyenin oyuncusu. Ciddi problemler yaşamasına rağmen altından kalkmasını bildi. Bizim için önemli olan onun sahada olması, tekrar Türk Milli Takımı'na hizmet etmesi" ifadelerini kullandı.



OZAN'IN KADERİ KAMPA BAĞLI



A Milli Takım kadrosunda da yer alan Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'ye geri dönüş süreci iki aşamada gerçekleşecek.



Teknik Direktör Ersun Yanal, performansını yakından takip ettiği Ozan ile önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacak ve gelecek sezon için beklentilerini iletip yapması gerekenleri söyleyecek.



İkinci aşama ise kampta olacak. Ozan'ın hazırlık kampındaki performansı, seneye kalıp kalmayacağını belirleyecek.