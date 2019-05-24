24 Mayıs 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Sergen Yalçın: Ozan Tufan Fenerbahçe'ye geri dönecek

Kararını açıkladı! F.Bahçe'ye geri dönecek
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 Giriş Tarihi: 24.05.2019

'in 34. haftsında ile karşı karşıya gelen 'da , 'ın geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktörü , takımda kiralık olarak oynayan 'ın gelecek sezon Fenerbahçe'de olacağını açıkladı.

Ozan Tufan'ın eski günlerine dönme yolunda olduğunu kaydeden Yalçın, "Ozan Tufan tabii ki Fenerbahçe'ye dönecek, oranın oyuncusu, o seviyenin oyuncusu. Ciddi problemler yaşamasına rağmen altından kalkmasını bildi. Bizim için önemli olan onun sahada olması, tekrar Türk 'na hizmet etmesi" ifadelerini kullandı.


OZAN'IN KADERİ KAMPA BAĞLI

A Milli Takım kadrosunda da yer alan Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'ye geri dönüş süreci iki aşamada gerçekleşecek.

Ersun Yanal, performansını yakından takip ettiği Ozan ile önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacak ve gelecek sezon için beklentilerini iletip yapması gerekenleri söyleyecek.

İkinci aşama ise kampta olacak. Ozan'ın hazırlık kampındaki performansı, seneye kalıp kalmayacağını belirleyecek.

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