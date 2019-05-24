24 Mayıs 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Antalyaspor hazırlıkları sürüyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 24.05.2019

'in 34'üncü ve son haftasında ile Pazar günü karşılaşacak 'de hazırlıkları sürüyor.

'nde teknik direktör yönetiminde yapılan idman saat 11:30'da başladı. Isınma hareketleri ile start alan antrenman topla çalışma ile devem etti. 5'e 2 top kapma çalışması ile süren idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışması gerçekleştirildi.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Martin Sktrel, Andre Ayew, Şener Özbayraklı, ve Michael Frey antrenmana katılmadı.

Sakatlıkları sona eren , ile ise çalışmalarını takımla birlikte sürdürdü.

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