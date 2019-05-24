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Fenerbahçe'de Antalyaspor hazırlıkları sürüyor
Giriş Tarihi: 24.05.2019
Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında Antalyaspor ile Pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe'de hazırlıkları sürüyor.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan idman saat 11:30'da başladı. Isınma hareketleri ile start alan antrenman topla çalışma ile devem etti. 5'e 2 top kapma çalışması ile süren idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışması gerçekleştirildi.
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Martin Sktrel, Andre Ayew, Şener Özbayraklı, Mathieu Valbuena ve Michael Frey antrenmana katılmadı.
Sakatlıkları sona eren Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım ile Roberto Soldado ise çalışmalarını takımla birlikte sürdürdü.
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