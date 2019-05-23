23 Mayıs 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Yeni kaptan Ayew

Yeni kaptan Ayew
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.05.2019

Fenerbahçeli futbolcu , Asamoah Gyan’ın ’nı bırakmasının ardından kaptanlığa seçildi.

'de bu sezon 'de kiralık olarak forma giyen , Gana Milli Takım kaptanlığına seçildi. 'de forması giyen tecrübeli golcü Gyan, 'nda kaptanlığının alınmasının ardından öncesi milli takımı bıraktığını açıkladı. 33 yaşındaki futbolcunun yerine Gana Milli Takımı'nda Fenerbahçe forması giyen Andre Ayew'in Teknik Direktör Kwesi Appiah tarafından kaptanlığa getirildiği bildirildi.

Andre Ayew, Gana Milli Takım formasıyla 77 maçta forma giydi ve 14 gol attı.
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