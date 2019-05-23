23 Mayıs 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Lima Bursaspor'dan ayrıldı

Lima Bursaspor'dan ayrıldı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.05.2019

'un Brezilyalı futbolcusu , Bursa'dan ayrıldı.

Yeşil-beyazlı takımda ilk ayrılık Brezilyalı kanat oyuncusu ile başladı. maçında sarı kart görerek son hafta cezalı duruma düşen Lima, eşyalarını toplayarak 'den ayrıldı. Portekiz'in Estoril takımından 'a kiralık gelen Lima 30 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Lima, "Bursaspor'daki takım arkadaşlarıma, teknik direktörlerime, antrenörlerime, birlikte çalıştığımız kulüp personeline ve taraftarlarımıza teşekkür ederim. Sizleri her zaman büyük bir sevgi ve özlemle hatırlayacağım" dedi.

8 futbolcunun daha sözleşmesi bitiyor

Öte yandan yeşil-beyazlı takımda Lima haricinde, Diafra Sakho, Umut Nayir, , Henri Saivet, 'un sözleşmesi önümüzdeki ay sona eriyor. Kart cezası sebebiyle deplasmanında görev alamayacak Aurelien Chedjou'da yeşil-beyazlı takımın defterini kapatmış gözüküyor. Ayrıca Iasmin Latovlevici, ve Jires Kembo'nun sözleşmeleri de haziran ayında bitiyor. Yeşil-beyazlı takımda kongreye gidileceği de tahmin edilirken, hangi futbolcuyla yeni sezonda devam edileceği belirsizliğini koruyor. Timsahın, önümüzdeki sezon ligde kalması veya düşmesi durumunda bile kadroda büyük değişikliğe gidileceği tahmin ediliyor.

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