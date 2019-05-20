Kalinic Fenerbahçe'ye çok yakın

F.Bahçe’nin Hırvat golcü ve Atletico Madrid ile yaptığı görüşmelerde transferi bitirme aşamasına getirdiği belirtildi

Yeni sezonda en az 2 golcü almayı planlayan Fenerbahçe, Nikola Kalinic'te mutlu sona doğru ilerliyor... İspanyol AS Gazetesi, Hırvat forvetin sarı-lacivertli takıma transfer olmaya çok yakın olduğunu duyurdu. Haberde, Fenerbahçe'nin hem Kalinic hem de Atletico Madrid ile yaptığı transfer görüşmelerinde önemli aşama kaydettiği belirtilirken, hızla imza aşamasına doğru gidildiği kaydedildi. 31 yaşındaki oyuncunu, 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında ayrılacağı ifade ediliyor.



MİLAN'DA DA FORMA GİYDİ

Ancak sarı-lacivertli yönetimin, yüksek maliyetinden dolayı Kalinic'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama formülü için çaba harcadığı öğrenildi. Hajduk Split, Blackburn Rovers, Dnipro, Fiorentina ve AC Milan formaları giyen Nikola Kalinic bu sezon Atletico Madrid takımı ile La Liga'da 17 maçta 2 gol attı. Galatasaray'ın da daha önce gündemine gelen 1.87 boyundaki Kalinic'in Atletico Madrid ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.