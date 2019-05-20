20 Mayıs 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Kalinic Fenerbahçe'ye çok yakın

Kalinic Fenerbahçe'ye çok yakın
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.05.2019

F.Bahçe’nin Hırvat golcü ve ile yaptığı görüşmelerde transferi bitirme aşamasına getirdiği belirtildi

Yeni sezonda en az 2 golcü almayı planlayan , 'te mutlu sona doğru ilerliyor... İspanyol AS Gazetesi, Hırvat forvetin sarı-lacivertli takıma olmaya çok yakın olduğunu duyurdu. Haberde, Fenerbahçe'nin hem Kalinic hem de ile yaptığı transfer görüşmelerinde önemli aşama kaydettiği belirtilirken, hızla imza aşamasına doğru gidildiği kaydedildi. 31 yaşındaki oyuncunu, 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında ayrılacağı ifade ediliyor.

MİLAN'DA DA FORMA GİYDİ

Ancak sarı-lacivertli yönetimin, yüksek maliyetinden dolayı Kalinic'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama formülü için çaba harcadığı öğrenildi. , Blackburn Rovers, Dnipro, ve AC Milan formaları giyen Nikola Kalinic bu sezon Atletico Madrid takımı ile 'da 17 maçta 2 gol attı. 'ın da daha önce gündemine gelen 1.87 boyundaki Kalinic'in Atletico Madrid ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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