19 Mayıs 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe kafilesi Erzurum'a geldi
Giriş Tarihi: 19.05.2019
Süper Toto Süper Ligin 33'üncü haftasında yarın saat 20.00'de ligde kalma mücadelesi veren BB Erzurumspor'a konuk olacak Fenerbahçe, karşılaşma için Erzurum'a geldi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla saat 16.00'da Erzurum'a ulaşan sarı-lacivertli kafileyi alanda çok sayıda Fenerbahçeli taraftar karşıladı. Taraftarlar futbolcularla bol bol fotoğraf çektirip, imza aldı. Kafile daha sonra taraftarlarının oluşturduğu konvoy eşliğinde Palandöken'deki kalacağı otele doğru yola çıktı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı