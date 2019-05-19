19 Mayıs 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe kafilesi Erzurum'a geldi

Fenerbahçe kafilesi Erzurum'a geldi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 19.05.2019

Süper Toto Süper Ligin 33'üncü haftasında yarın saat 20.00'de ligde kalma mücadelesi veren BB Erzurumspor'a konuk olacak , karşılaşma için 'a geldi.

'ndan kalkan özel uçakla saat 16.00'da 'a ulaşan sarı-lacivertli kafileyi alanda çok sayıda Fenerbahçeli taraftar karşıladı. Taraftarlar futbolcularla bol bol fotoğraf çektirip, imza aldı. Kafile daha sonra taraftarlarının oluşturduğu konvoy eşliğinde Palandöken'deki kalacağı otele doğru yola çıktı.

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