20 Mayıs 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de yeni hedef 6!

Fenerbahçe'de yeni hedef 6!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.05.2019

Uzun süre son 5’te yer alan F.Bahçe, bugün zorlu bir maça çıkacak. Yanal’ın öğrencileri, kazanması halinde ilk kez 3’te 3 yapacak, 6.’lık şansını koruyacak

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan F.Bahçe, bugün 'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, kümede kalma savaşı veren rakibine karşı kritik bir maça çıkacak. Yanal'ın öğrencileri kazanması halinde bu sezon ilk kez üst üste 3 maçını kazanacak. Ligde uzun süre son 5'te yer alan F.Bahçe,
Erzurum'dan galibiyetle dönerse 6.'lık iddiasını da son haftaya bırakacak.

İKİ EKSİK VAR

Kasımpaşa ve Akhisar'a karşı aldığı galibiyetlerle kötü bölgeyle arasındaki puan farkını açan F.Bahçe, Erzurum karşısına iki eksikle çıkacak. Cezaları bulunan kaleci Volkan ile Eljif Elmas, bu maçta forma giyemeyecek. Ev sahibi Erzurumspor da iki önemli isminden yoksun olacak. Doğu ekibinde sakatlıkları devam eden ile Obertan, Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak.


Dadaş'ın umudu arttı

Fenerbahçe'nin bugün konuk olacağı Erzurum'un kümede kalma umutları arttı. Doğu ekibinin iki rakibi ile Göztepe, dün golsüz berabere kaldı. Dadaşlar, F.Bahçe karşısında galibiyet alması halinde ikili averajda üstün olduğu 15. Göz Göz ile puanları eşitleyecek.

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