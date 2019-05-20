Fenerbahçe'de yeni hedef 6!
Uzun süre son 5’te yer alan F.Bahçe, bugün zorlu bir maça çıkacak. Yanal’ın öğrencileri, kazanması halinde ilk kez 3’te 3 yapacak, 6.’lık şansını koruyacak
Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan F.Bahçe, bugün Erzurum'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, kümede kalma savaşı veren rakibine karşı kritik bir maça çıkacak. Yanal'ın öğrencileri kazanması halinde bu sezon ilk kez üst üste 3 maçını kazanacak. Ligde uzun süre son 5'te yer alan F.Bahçe,
Erzurum'dan galibiyetle dönerse 6.'lık iddiasını da son haftaya bırakacak.
İKİ EKSİK VAR
Kasımpaşa ve Akhisar'a karşı aldığı galibiyetlerle kötü bölgeyle arasındaki puan farkını açan F.Bahçe, Erzurum karşısına iki eksikle çıkacak. Cezaları bulunan kaleci Volkan ile Eljif Elmas, bu maçta forma giyemeyecek. Ev sahibi Erzurumspor da iki önemli isminden yoksun olacak. Doğu ekibinde sakatlıkları devam eden Egemen Korkmaz ile Obertan, Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak.
Dadaş'ın umudu arttı
Fenerbahçe'nin bugün konuk olacağı Erzurum'un kümede kalma umutları arttı. Doğu ekibinin iki rakibi Bursa ile Göztepe, dün golsüz berabere kaldı. Dadaşlar, F.Bahçe karşısında galibiyet alması halinde ikili averajda üstün olduğu 15. Göz Göz ile puanları eşitleyecek.
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