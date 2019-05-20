20 Mayıs 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Erick Green sakatlandı

Erick Green sakatlandı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.05.2019

FENERBAHÇE’DE ERICK GREEN SAKATLANARAK MAÇI TAMAMLAYAMADI

Bu sezon çok fazla sakatlık yaşayan Fenerbahçe Beko, üçüncülük maçında 'i de kaybetti. Sezon başında sakatlanan Tyler Ennis'in yerine transfer edilen Green, Sarı Lacivertlilerin Real Madrid karşısında oynadığı maçın son bölümünde talihsiz bir sakatlık yaşadı. Maçın son anlarında savunmada ayağı kayan Green, ardından toparlanamadı. Doktorların gelmesiyle birlikte Amerikalı oyuncu sahayı sedyeyle terk etti. Green'in aşilini tutması sebebiyle sakatlığının ciddiyeti herkesi korkuttu. Oyuncunun ayak bileğinin arkasına buz konuldu. Sarı-lacivertlilerde bu sezon Ennis'in dışında Gigi Datome ve Joffrey Lauvergne de sakatlıkları sebebiyle 'u kaçırmış; Jan Vesely ve Nikola Kalinic ise yaşadıkları sakatlıktan ancak Final Four döneminde dönebildi.

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