Erick Green sakatlandı

FENERBAHÇE’DE ERICK GREEN SAKATLANARAK MAÇI TAMAMLAYAMADI

Bu sezon çok fazla sakatlık yaşayan Fenerbahçe Beko, üçüncülük maçında Erick Green'i de kaybetti. Sezon başında sakatlanan Tyler Ennis'in yerine transfer edilen Green, Sarı Lacivertlilerin Real Madrid karşısında oynadığı maçın son bölümünde talihsiz bir sakatlık yaşadı. Maçın son anlarında savunmada ayağı kayan Green, ardından toparlanamadı. Doktorların gelmesiyle birlikte Amerikalı oyuncu sahayı sedyeyle terk etti. Green'in aşilini tutması sebebiyle sakatlığının ciddiyeti herkesi korkuttu. Oyuncunun ayak bileğinin arkasına buz konuldu. Sarı-lacivertlilerde bu sezon Ennis'in dışında Gigi Datome ve Joffrey Lauvergne de sakatlıkları sebebiyle Final Four'u kaçırmış; Jan Vesely ve Nikola Kalinic ise yaşadıkları sakatlıktan ancak Final Four döneminde dönebildi.