20 Mayıs 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Buruk veda

Buruk veda
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.05.2019

Sarı-lacivertliler, İspanyol devine 75-94 skorla mağlup oldu. Grubundan lider çıkarak Final-Four’a kalan Kanarya, turnuvayı hayal kırıklığı yaşayarak kapattı

Euroleague'de Final- Four'a şampiyonluk ümidiyle giren , turnuvayı dördüncü sırada tamamladı. Fenerbahçe maça Guduric, Kalinic, Ahmet, Sinan ve Green ilk beşiyle çıktı. ise Ayon, Campazzo, Fernandez, Carrol ve Reyes ile sahaya dizildi. 'nın Fernando Buesa Salonu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan taraf Real Madrid oldu. Ayon'un basketleriyle öne geçen Real Madrid ilk çeyreği 24-16 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte Fenerbahçe üstünlüğü ele alan taraftı. Sarı- lacivertliler ile sayılar bulurken, skora katkı sağladı. Fenerbahçe, ikinci çeyrekte 24 sayı attı. Real Madrid ise 14 sayıda kaldı. Sarı-lacivertliler ilk yarıyı 40-38 önde tamamladı.

Üçüncü periyotta iki takım karşılıklı sayılar üretirken Real Madrid, Gustavo Ayon ile üst üste kolay sayılar buldu.

Ancak ona Kostas Sloukas ile karşılık veren Fenerbahçe, bu çeyrekte Yunan yıldızından önemli bir skor katkısı aldı ve farkı 4 sayıya kadar çıkardı. Ancak daha sonra 1-9'luk bir seri yakalayan Real Madrid, farkı kapatıp öne geçti. (61-65) Real Madrid, son 10 dakikaya da 63-69 önde gitti.

Son çeyreğe 5-0'lık bir seri ile başlayan Pablo Laso'nun öğrencileri farkı bir kez daha çift haneye çıkardı. (63-74) Frene basmayan ve rakibine 6.5 dakika boyunca saha içi imkanı tanımayan Real Madrid, mücadeleden 75- 94'lük skorla galip ayrıldı.

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