18 Mayıs 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye gözdağı

Fenerbahçe'ye gözdağı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.05.2019

F.enerbahçe karşısında final gibi bir maça çıkacak olan Erzurumspor’da kaleci Sehic ve orta saha , iki maçı da kazanarak ligde kalacaklarına inandıklarını söyledi

'de düşme hattındaki Erzurumspor, F.Bahçe maçına 3 puan hedefiyle çıkacak. Kaleci Sehic ve orta saha , güçlü rakiplerine karşı mutlak galibiyet hedeflediklerini söyledi. Akdağ, "Rakibe bakmıyoruz 38 puanı nasıl yaparız onu düşünüyoruz. 38 puanı yaptığımızda ligde kalacağımızı düşünüyorum. Tek düşüncemiz F.Bahçe maçı. Kim düşer bilmiyorum ama iki maçı aldığımız sürece biz düşmeyeceğiz" dedi.

YÜZDE YÜZ HAZIRIZ

Dadaş'ın Boşnak kalecisi Sehic de 'ye çok iyi hazırlandıklarının altını çizdi. 30 yaşındaki tecrübeli eldiven, "Hafta boyunca bu maça odaklandık ve çalıştık. Rakip yabancı takım değil biz onları tanıyoruz onlAr da bizi. Mutlak galibiyet alıp karşılaşmasına çıkmayı düşünüyoruz. Evimizde son hafta maçlarını gayet iyi oynadık. F.Bahçe'den puan alıp maçına moralli gitmek istiyoruz" diye konuştu.

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