Fenerbahçe'ye gözdağı
F.enerbahçe karşısında final gibi bir maça çıkacak olan Erzurumspor’da kaleci Sehic ve orta saha İbrahim Akdağ, iki maçı da kazanarak ligde kalacaklarına inandıklarını söyledi
Süper Lig'de düşme hattındaki Erzurumspor, F.Bahçe maçına 3 puan hedefiyle çıkacak. Kaleci Sehic ve orta saha İbrahim Akdağ, güçlü rakiplerine karşı mutlak galibiyet hedeflediklerini söyledi. Akdağ, "Rakibe bakmıyoruz 38 puanı nasıl yaparız onu düşünüyoruz. 38 puanı yaptığımızda ligde kalacağımızı düşünüyorum. Tek düşüncemiz F.Bahçe maçı. Kim düşer bilmiyorum ama iki maçı aldığımız sürece biz düşmeyeceğiz" dedi.
YÜZDE YÜZ HAZIRIZ
Dadaş'ın Boşnak kalecisi Sehic de Fenerbahçe'ye çok iyi hazırlandıklarının altını çizdi. 30 yaşındaki tecrübeli eldiven, "Hafta boyunca bu maça odaklandık ve çalıştık. Rakip yabancı takım değil biz onları tanıyoruz onlAr da bizi. Mutlak galibiyet alıp Kayserispor karşılaşmasına çıkmayı düşünüyoruz. Evimizde son hafta maçlarını gayet iyi oynadık. F.Bahçe'den puan alıp Kayseri maçına moralli gitmek istiyoruz" diye konuştu.
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