Fenerbahçe asıl parayı sözleşmesi bitenlerden bulacak
Sarı-lacivertli takımda 12 oyuncunun kontratı sona erecek. Bu isimlerin maaş toplamı 30 milyon euro’yu buluyor. Bu para yeni transferler için kullanılacak
Fener ol kampanyası ile UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşmasında verdiği sözleri tutmaya çalışan Fenerbahçe, bütçesindeki önemli bir yükten de sözleşmesi biten oyuncularla kurtulacak... Sarı-lacivertli takımda bu sezonun tamamlanmasıyla birlikte 12 oyuncunun kontratı sona erecek. Bu isimler Mathieu Valbuena, Roberto Soldado, İslam Slimani (kiralık), Ayew (kiralık), Martin Skrtel, Roman Neustadter, Yassine Benzia (kiralık), İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Volkan Demirel, Erten Ersu ve Tolga Ciğerci.
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Söz konusu oyuncuların toplam maaşı kamuoyuna yansıyan rakamlar baz alındığında 29 milyon 470 bin euro... Fenerbahçe eğer bu oyuncuların tümü ile yollarını ayırırsa futbol takımının bütçesinde vergiler de dahil edildiğinde 30-35 milyon euro'luk tasarruf sağlayacak. Bu para gelecek sezon için yapılması planlanan transferlerde yönetim için ciddi bir kaynak oluşturacak... Valbuena, Soldado ve Skrtel'e yeni teklif sunulması da gündemde. Ancak 3 yıldız takımda kalsalar bile yıllık garanti ücretlerinin yarıya düşürülmesi bekleniyor.
Neşeli idman
BB Erzurumspor maçının hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertli oyuncular Samandıra'da dün 3 takım halinde pas çalışması ve dar alanda çift kale maçlar yaptı. Kazanan takımda yer alanlar toplu olarak galibiyet pozu verdi. Antrenmanı izlemeye gelen Dereağzı Futbol Okulu öğrencileri, teknik direktör Ersun Yanal ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Yanal, öğrencilerin imza isteklerini de kırmadı.
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