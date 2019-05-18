18 Mayıs 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Guilherme sürprizi

Fenerbahçe'de Guilherme sürprizi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.05.2019

Yeni ’da kiralık oynayan ’nın menajeri Robalinho: Fenerbahçeli yetkililer beni arayıp görüşmek istedi

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara çoktan başlayan F.Bahçe için sürpriz bir iddiası ortaya atıldı. Bu iddiayı gündeme getiren ise Malatlayaspor'da kiralık olarak forma giyen 'nın menajeri Marcelo Robalinho oldu. 27 yaşındaki orta sahanın sezon sonu bonservisinin bulunduğu Serie B ekibi Benevento'ya döneceğini belirten Robalinho, "Fenerbahçeli yetkililer Guilherme için benimle temas kurdu. Yakın zamanda beni arayacaklarını söylediler" diye konuştu. yönetiminin, merkez orta saha olarak görev yapan Brezilyalı futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacağ ı öğrenilirken, F.Bahçe'nin de satın alma opsiyonlu kiralık yöntemiyle transferi bitirmek istediği ifade edildi. Oyuncunun değeri 4 milyon euro.

Bu sezon Malatya forması ile 33 karşılaşmada 5 gol, 7 asistlik performans sergileyen 27 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında skorer bir futbol ortaya koymuştu. Özellikle Malatya'nın 5-0 kazandığı maçında 2 gol, 2 asistle yıldızlaşmıştı. Oyuncu bu sezon ayrıca 10 sarı, 1 de kırmızı kart gördü. Guilherme daha önce Braga ve gibi takımlarda forma giydi. Kulüp kariyerinde 257 maça çıkıp 35 gol, 40 asist üretti.

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