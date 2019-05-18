18 Mayıs 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'de Erzurumspor maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 18.05.2019
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 20 Mayıs Pazartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ile koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam ettiği belirtildi.
Antrenmanın, dar alanda çift kale maçın ardından bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.
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