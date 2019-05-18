Fenerbahçe'de Erzurumspor maçı hazırlıkları

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ile koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam ettiği belirtildi.

Antrenmanın, dar alanda çift kale maçın ardından bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.