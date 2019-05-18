18 Mayıs 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Erzurumspor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe'de Erzurumspor maçı hazırlıkları
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.05.2019

, 'in 33. haftasında 20 Mayıs Pazartesi günü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ile koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam ettiği belirtildi.

Antrenmanın, dar alanda çift kale maçın ardından bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.


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