Şampiyon Fener
AXA Sigorta Kupa Voley final maçında ezeli rakibiyle Malatya’da karşı karşıya gelen Fenerbahçe, 3-2 kazanarak kupayı 4. kez müzesine götürmeyi başardı.
Malatya'nın ev sahipliğinde düzenlenen AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de kazanan Fenerbahçe oldu. Galatasaray'la karşılaşan sarı-lacivertliler, nefes kesen mücadelede ilk seti 25-20 kazandı. Wouter ter Maat'ın etkili servisleriyle ikinci sete iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Olivia Hidalgo Salvador'un etkili hücumlarıyla seti 25-18 kazanarak durumu 2-0 yaptı. Galatasaray 25-20 ve 25-22'lik setlerle eşitliği sağladı. Tie-break'e giden karşılaşmada saha değişimine 8-4 önde giren sarı-lacivertliler, mücadelenin son bölümünde hata yapmadı ve 15-12 ile maçtan 3-2'lik zaferle ayrıldı. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe, tarihinde 4. kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.
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