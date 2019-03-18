Fenerbahçe Beko'nun konuğu Buducnost VOLI

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde geride kalan 26 haftada aldığı 22 galibiyetle lider durumda bulunan ve play-off'lara kalmayı garantileyen Fenerbahçe Beko, normal sezonu zirvede bitirmek için Karadağ ekibi karşısında hata yapmak istemiyor.

Play-off umudu kalmayan Karadağ ekibi ise 16 takımlı ligde 6 galibiyetle 15. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, deplasmanda 89-65 kazanmıştı.

ATAŞEHİR'DE 1 YILDIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe Beko, Ataşehir'deki salonda yaklaşık 1 yıldır Avrupa maçı kaybetmiyor.

Sahasında oynadığı son 15 Avrupa Ligi maçını da kazanan sarı-lacivertliler, seyircisi önündeki son yenilgisini ise 5 Nisan 2018'de Unicaja Malaga karşısında almıştı.

Fenerbahçe Beko, 2018-2019 sezonunda lig ve Avrupa'da sahasında oynadığı 22 karşılaşmayı da kazanmayı bildi.