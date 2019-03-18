18 Mart 2019, Pazartesi

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko'nun konuğu Buducnost VOLI

Fenerbahçe Beko'nun konuğu Buducnost VOLI
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 Giriş Tarihi: 18.03.2019

, 'nin 27. haftasında yarın Karadağ ekibi Buducnost 'yi konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

'nde geride kalan 26 haftada aldığı 22 galibiyetle lider durumda bulunan ve play-off'lara kalmayı garantileyen , normal sezonu zirvede bitirmek için Karadağ ekibi karşısında hata yapmak istemiyor.

Play-off umudu kalmayan Karadağ ekibi ise 16 takımlı ligde 6 galibiyetle 15. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, deplasmanda 89-65 kazanmıştı.

ATAŞEHİR'DE 1 YILDIR KAYBETMİYOR
Fenerbahçe Beko, 'deki salonda yaklaşık 1 yıldır Avrupa maçı kaybetmiyor.

Sahasında oynadığı son 15 Avrupa Ligi maçını da kazanan sarı-lacivertliler, seyircisi önündeki son yenilgisini ise 5 Nisan 2018'de karşısında almıştı.

Fenerbahçe Beko, 2018-2019 sezonunda lig ve Avrupa'da sahasında oynadığı 22 karşılaşmayı da kazanmayı bildi.

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