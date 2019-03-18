18 Mart 2019, Pazartesi
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İzin bugün sona eriyor
Giriş Tarihi: 17.03.2019
Sivasspor maçının ardından teknik heyet tarafından takıma verilen 3 günlük izin bugün sona erecek.
Sarı-lacivertli oyuncular yarın Samandıra'da toplanarak milli aranın ardından oynayacakları MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına start verecek. Çalışmada milli takımlara giden oyuncular yer almayacak.
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