18 Mart 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

İzin bugün sona eriyor

İzin bugün sona eriyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.03.2019

maçının ardından teknik heyet tarafından takıma verilen 3 günlük izin bugün sona erecek.

Sarı-lacivertli oyuncular yarın Samandıra'da toplanarak milli aranın ardından oynayacakları MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına start verecek. Çalışmada milli takımlara giden oyuncular yer almayacak.
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