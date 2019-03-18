18 Mart 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Datome ile Jailson buluştu

Datome ile Jailson buluştu
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.03.2019

Son dönemde ilk 11'e girmekte zorlanan , Beko'nun yıldız ismi Luigi ile bir araya geldi.

İkilinin birlikte çektirdiği selfieyi, Brezilyalı oyuncu kendi sosyal medya hesabından paylaştı. , 'ın son maçında sakatlanmasıyla formasını geri almayı ümit ediyor.
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