18 Mart 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
İkisi de problemli
Giriş Tarihi: 17.03.2019
Cezayir’in hocası Belmadi, Slimani ve Benzia’yı neden kadroya almadığını açıkladı.
Cezayir Milli Takımı Teknik Direktörü Djamel Belmadi, Gambiya ve Tunus maçlarının kadrosuna çağırmadığı Slimani ve Benzia hakkında konuştu. Belmadi, "Hem Slimani hem de Benzia'nın kulübüyle problemi var. İkisinin de gelecek aylarda oynamaları zor görünüyor. Gerçi Slimani, son dönemlerde oynuyordu ama ben oyuncularımın her zaman sahada olmalarını isterim" derken, "Slimani önemli bir futbolcu. Takımındaki durumuna göre Afrika Uluslar Kupası'nda yer alıp almayacağına karar vereceğiz. Benzia'yı da yerinin garanti olmadığı konusunda uyarmıştım" dedi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!