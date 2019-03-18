18 Mart 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

İkisi de problemli

İkisi de problemli
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.03.2019

Cezayir’in hocası , ve ’yı neden kadroya almadığını açıkladı.

Cezayir Milli Takımı Teknik Direktörü Djamel , Gambiya ve Tunus maçlarının kadrosuna çağırmadığı ve hakkında konuştu. Belmadi, "Hem Slimani hem de Benzia'nın kulübüyle problemi var. İkisinin de gelecek aylarda oynamaları zor görünüyor. Gerçi Slimani, son dönemlerde oynuyordu ama ben oyuncularımın her zaman sahada olmalarını isterim" derken, "Slimani önemli bir futbolcu. Takımındaki durumuna göre Afrika Uluslar Kupası'nda yer alıp almayacağına karar vereceğiz. Benzia'yı da yerinin garanti olmadığı konusunda uyarmıştım" dedi.
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