Fenerbahçe EuroLeague Kupası Anıtı, Bahçelievler'de açılacak
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın 2016-2017 sezonunda kazandığı THY Avrupa Ligi kupasının anıtı, Bahçelievler'de açılacak. Fenerbahçe EuroLeague Anıtı'nın açılışı 19 Mart Salı günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.
Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu konuyla ilgili olarak, "Türk sporu futbol dışında da sürekli güçlenerek gelişiyor. Türkiye sporda, dünyada haklı yerini almaya başladı. THY Avrupa Ligi kupasını kazanarak Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe'nin kupasını, spor denince ilk akla gelen ilçe olan Bahçelievlerimizde anıtlaştırmanın gururunu yaşıyoruz. Anadolu Efes'in 1996'da kazandığı Koraç Kupası, Galatasaray'ın 2000 yılında kazandığı UEFA Kupası ve Beşiktaş'ın 2012'de Avrupa'da kazandığı FIBA EuroChallenge Kupası'nı da biz anıtlaştırmıştık" dedi.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 2016-2017 sezonunda Yunanistan ekibi Olympiakos'u 80-64 yenerek Avrupa Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı.
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