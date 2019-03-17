17 Mart 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe EuroLeague Kupası Anıtı, Bahçelievler'de açılacak

F.Bahçe EuroLeague Kupası Anıtı açılıyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.03.2019

Erkek Basketbol Takımı'nın 2016-2017 sezonunda kazandığı kupasının anıtı, Bahçelievler'de açılacak. Fenerbahçe EuroLeague Anıtı'nın açılışı 19 Mart Salı günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Bahçelievler Belediye Başkanı konuyla ilgili olarak, "Türk sporu futbol dışında da sürekli güçlenerek gelişiyor. sporda, dünyada haklı yerini almaya başladı. kupasını kazanarak Avrupa şampiyonu olan 'nin kupasını, spor denince ilk akla gelen ilçe olan Bahçelievlerimizde anıtlaştırmanın gururunu yaşıyoruz. 'in 1996'da kazandığı Koraç Kupası, 'ın 2000 yılında kazandığı Kupası ve 'ın 2012'de Avrupa'da kazandığı FIBA EuroChallenge Kupası'nı da biz anıtlaştırmıştık" dedi.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 2016-2017 sezonunda ekibi 'u 80-64 yenerek Avrupa Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı.

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