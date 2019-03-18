18 Mart 2019, Pazartesi
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Frey, menajerlik şirketi ile anlaştı
Giriş Tarihi: 17.03.2019
Sezon başında FC Zürih'ten 2.6 milyon euro'ya transfer edilen Michael Frey, menajerlik şirketi Soccer Global ile anlaşma sağladı.
Frey'in İsviçre'nin en iyi menajerlik şirketlerinden biri olan Soccer Global ile anlaşması, gelecek sezon ülkesine transfer yapabileceği yönünde yorumlandı. Frey, F.Bahçe'de 5 gol attı.
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