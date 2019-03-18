18 Mart 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Frey, menajerlik şirketi ile anlaştı

Frey menajerlik şirketi ile anlaştı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.03.2019

Sezon başında FC Zürih'ten 2.6 milyon euro'ya edilen Michael , menajerlik şirketi ile anlaşma sağladı.

'in 'nin en iyi menajerlik şirketlerinden biri olan ile anlaşması, gelecek sezon ülkesine yapabileceği yönünde yorumlandı. Frey, F.Bahçe'de 5 gol attı.
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