18 Mart 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
MARSİLYALI PSG İÇİN ÜZÜLMEZ!
Valbuena, PSG'nin Devler Ligi'nde ManU'ya elenmesine üzülmediğini de belirterek, "Fransa'nın yıldızı Marsilya'dır. Biz, PSG'yi destekleyemeyiz" diye konuştu.
Valbuena teklif bekliyor
Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 Giriş Tarihi: 17.03.2019
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Valbuena, yeni teklif beklediğini söyledi.
beIN Sports France'a, "F.Bahçe ile zor bir sezon geçiriyor olsak, henüz ligde kalmayı tam garantilememiş olsak bile, kendi performansımdan memnun olduğumu söyleyebilirim" diyen yıldız, "Hala önümde birkaç yıl olduğunu düşünüyorum. Öncelikle F.Bahçe'den bir teklif bekliyorum. Fransa'ya dönmek önceliklerim arasında yok" ifadelerini kullandı.
MARSİLYALI PSG İÇİN ÜZÜLMEZ!
Valbuena, PSG'nin Devler Ligi'nde ManU'ya elenmesine üzülmediğini de belirterek, "Fransa'nın yıldızı Marsilya'dır. Biz, PSG'yi destekleyemeyiz" diye konuştu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!