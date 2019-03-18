18 Mart 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Valbuena teklif bekliyor

Valbuena teklif bekliyor
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 Giriş Tarihi: 17.03.2019

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Valbuena, yeni beklediğini söyledi.

beIN Sports France'a, "F.Bahçe ile zor bir sezon geçiriyor olsak, henüz ligde kalmayı tam garantilememiş olsak bile, kendi performansımdan memnun olduğumu söyleyebilirim" diyen yıldız, "Hala önümde birkaç yıl olduğunu düşünüyorum. Öncelikle F.Bahçe'den bir bekliyorum. 'ya dönmek önceliklerim arasında yok" ifadelerini kullandı.

​MARSİLYALI PSG İÇİN ÜZÜLMEZ!

Valbuena, 'nin Devler Ligi'nde ManU'ya elenmesine üzülmediğini de belirterek, "Fransa'nın yıldızı Marsilya'dır. Biz, PSG'yi destekleyemeyiz" diye konuştu.
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