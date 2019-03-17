17 Mart 2019, Pazar

FENERBAHÇE

"Tek eksiği Alex"

Tek eksiği Alex
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.03.2019

, son 3 maçta da gol atan ’nun kendisine benzetilmesini yorumladı: “Tek eksiği onun arkasında Alex yok!”

'de son 3 maçta 3 gol atan Roberto , yükselen performansıyla dikkat çekiyor. İspanyol oyuncu, özellikle ve 'a kritik anlarda kaydettiği gollerle 'nin alt sıralarda kalarak korkulu rüya görmesine engel oldu. Soldado için bir yorum da 'ten geldi.

Fenerbahçe'de oynarken 'Nöbetçi golcü' lakabıyla tanınan Şentürk, Soldado'nun kendisine benzetilmesi hakkında, "Bana benziyor ama tek eksiği onun arkasında Alex'in olmaması. Eğer Alex gibi bir maestro ile birlikte oynasaydı çok daha fazla gol atardı" yorumunu yaptı. Soldado bu sezon 19 maçta 1'i kupada olmak üzere 5 gol atarken, 4 tane de asist gerçekleştirdi.
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