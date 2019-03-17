17 Mart 2019, Pazar
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SAVAŞAN KANARYA
Son geri dönüş Demir Grup Sivasspor karşısında yaşandı. 73. dakikada geriye düşen sarı-lacivertliler, son 17 dakikada bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı. Ersun Yanal ile Kadıköy'de çıkılan son 3 lig maçında da geriye düşüldü. Çaykur Rizespor ve Sivasspor mücadelelerini kazanmayı başaran Kanarya, Atiker Konyaspor karşısında da 1-1'lik skoru yakaladı ve sahadan bir puanla ayrıldı.
DERBİDE TARİHİ GERİ DÖNÜŞ
Fenerbahçe, Ersun Yanal'la en önemli geri dönüşünü Beşiktaş deplasmanında yaptı. İlk yarıyı 3-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda bulduğu 3 golle sahadan 1 puanla ayrıldı ve uzun süre unutulmayacak bir geri dönüşe imza attı.
LİDERİ DE YAKALADI AMA...
Sarı lacivertliler geriye düştüğü Medipol Başakşehir ve İstikbal Mobilya Kayserispor maçlarını ise kaybetti. Başakşehir önünde 1-1'i bulmasına rağmen son dakikalarda yediği golle sahadan 2-1 yenik ayrılırken, Kayseri deplasmanında yediği gole yanıt veremedi.
Fenerbahçe Yanal'la pes etmiyor!
Güncelleme Tarihi: 16.03.2019 Giriş Tarihi: 16.03.2019
Sarı-lacivertliler söz konusu karşılaşmalarda ikişer galibiyet ve beraberlik aldı. Başakşehir ve Kayseri maçlarını ise çeviremedi
Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde bu sezon Spor Toto Süper Lig'de yenik duruma düştüğü maçlarda yaptığı geri dönüşlerle dikkat çekti. Sarılacivertlilerin başına ligin 16. haftasında geçen Yanal, Fenerbahçe'yle ligde çıktığı son 6 karşılaşmada da yenik duruma düştü. Bu 6 maçın 4'ünü kaybetmeyen Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
SAVAŞAN KANARYA
Son geri dönüş Demir Grup Sivasspor karşısında yaşandı. 73. dakikada geriye düşen sarı-lacivertliler, son 17 dakikada bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı. Ersun Yanal ile Kadıköy'de çıkılan son 3 lig maçında da geriye düşüldü. Çaykur Rizespor ve Sivasspor mücadelelerini kazanmayı başaran Kanarya, Atiker Konyaspor karşısında da 1-1'lik skoru yakaladı ve sahadan bir puanla ayrıldı.
DERBİDE TARİHİ GERİ DÖNÜŞ
Fenerbahçe, Ersun Yanal'la en önemli geri dönüşünü Beşiktaş deplasmanında yaptı. İlk yarıyı 3-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda bulduğu 3 golle sahadan 1 puanla ayrıldı ve uzun süre unutulmayacak bir geri dönüşe imza attı.
LİDERİ DE YAKALADI AMA...
Sarı lacivertliler geriye düştüğü Medipol Başakşehir ve İstikbal Mobilya Kayserispor maçlarını ise kaybetti. Başakşehir önünde 1-1'i bulmasına rağmen son dakikalarda yediği golle sahadan 2-1 yenik ayrılırken, Kayseri deplasmanında yediği gole yanıt veremedi.
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