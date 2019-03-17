17 Mart 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Yanal'la pes etmiyor!

Fenerbahçe Yanal'la pes etmiyor!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 16.03.2019 Giriş Tarihi: 16.03.2019

Sarı-lacivertliler söz konusu karşılaşmalarda ikişer galibiyet ve beraberlik aldı. ve maçlarını ise çeviremedi

, teknik direktör yönetiminde bu sezon Spor Toto Süper Lig'de yenik duruma düştüğü maçlarda yaptığı geri dönüşlerle dikkat çekti. Sarılacivertlilerin başına ligin 16. haftasında geçen Yanal, Fenerbahçe'yle ligde çıktığı son 6 karşılaşmada da yenik duruma düştü. Bu 6 maçın 4'ünü kaybetmeyen Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

SAVAŞAN KANARYA

Son geri dönüş Demir Grup karşısında yaşandı. 73. dakikada geriye düşen sarı-lacivertliler, son 17 dakikada bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı. Ersun Yanal ile 'de çıkılan son 3 lig maçında da geriye düşüldü. ve Sivasspor mücadelelerini kazanmayı başaran Kanarya, karşısında da 1-1'lik skoru yakaladı ve sahadan bir puanla ayrıldı.

DERBİDE TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

Fenerbahçe, Ersun Yanal'la en önemli geri dönüşünü Beşiktaş deplasmanında yaptı. İlk yarıyı 3-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda bulduğu 3 golle sahadan 1 puanla ayrıldı ve uzun süre unutulmayacak bir geri dönüşe imza attı.

LİDERİ DE YAKALADI AMA...

Sarı lacivertliler geriye düştüğü Medipol ve İstikbal Mobilya Kayserispor maçlarını ise kaybetti. Başakşehir önünde 1-1'i bulmasına rağmen son dakikalarda yediği golle sahadan 2-1 yenik ayrılırken, deplasmanında yediği gole yanıt veremedi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Kampanya start alıyor Kampanya start alıyor
Comolli dönemi sona eriyor! Sebebi ise... Comolli dönemi sona eriyor! Sebebi ise...
Frey yarın ameliyat oluyor Frey yarın ameliyat oluyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör