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Soldado’dan kritik gol
Güncelleme Tarihi: 16.03.2019 Giriş Tarihi: 15.03.2019
Sivas’ın golünden bir dakika sonra fileleri sarsıp protestoları durdurdu.
Roberto Soldado, Sivasspor maçlarında fileleri havalandırma geleneğini sürdürdü. Süper Lig kariyerinde yaptığı tek hattrick 19 Kasım 2017'de Sivasspor karşısında olan İspanyol golcü, lig kariyerindeki 13 golün 4'ünü kırmızı-beyazlılara attı. Soldado bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını da 4'e çıkardı. Tecrübeli oyuncu ligde son 3 haftada da gol atmayı başardı (Çaykur Rize, Medipol Başakşehir, DG Sivasspor). Protestoya başlayan taraftarlar, Soldado'nun golünün ardından yeniden takıma destek verdi.
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