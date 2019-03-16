16 Mart 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Soldado’dan kritik gol

Soldado’dan kritik gol
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 16.03.2019 Giriş Tarihi: 15.03.2019

Sivas’ın golünden bir dakika sonra fileleri sarsıp protestoları durdurdu.

Roberto , maçlarında fileleri havalandırma geleneğini sürdürdü. kariyerinde yaptığı tek hattrick 19 Kasım 2017'de Sivasspor karşısında olan İspanyol golcü, lig kariyerindeki 13 golün 4'ünü kırmızı-beyazlılara attı. Soldado bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını da 4'e çıkardı. Tecrübeli oyuncu ligde son 3 haftada da gol atmayı başardı (, , DG Sivasspor). Protestoya başlayan taraftarlar, Soldado'nun golünün ardından yeniden takıma destek verdi.

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