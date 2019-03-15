16 Mart 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe - Sivasspor maçı öncesi şehitlerimiz için saygı duruşu

Maç öncesi Çanakkale şehitleri anıldı
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 16.03.2019 Giriş Tarihi: 16.03.2019

maçında şehitler anıldı, duygusal anlar yaşandı! Fenerbahçe tribünleri, bugün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Deniz Zaferi'nin 104'üncü yılı sebebiyle saygı duruşunda bulunuldu.

ile arasında oynanan mücadelesi öncesinde, başta olmak üzere tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

SİVASSPORLULAR DA EŞLİK ETTİ
Maç öncesi seremonisinde saygı duruşuna geçen tüm stadyumda, Fenerbahçe ve Sivasspor tribünlerinden teşrik tekbiri sesleri yükseldi.



Gönülleri bir olan binlerce taraftarlar hep bir ağızdan ""Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" diyerek Şehitleri'ni ve bugün 'da şehit olan müslümanları andı.

NDİNGA DUYGULANDI
Oluşan atmosfer sırasında kameralar Sivassporlu futbolcu Delvin Ndinga'ya odaklandı. Kongolu futbolcunun tekbir sesleriyle birlikte gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Hiç olmamamız gereken bir yerdeyiz "Hiç olmamamız gereken bir yerdeyiz"
Bülent Yıldırım'ın yönetimini beğendim "Bülent Yıldırım'ın yönetimini beğendim"
Ersun Yanal'dan yabancı kuralı açıklaması Ersun Yanal'dan yabancı kuralı açıklaması
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör