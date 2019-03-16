Mehmet Ekici, Fenerbahçe'yi ipten aldı
F.Bahçe’yi, Sivas karşısında krizden Mehmet Ekici çıkardı 54’te oyuna giren 28 yaşındaki 10 numara, ceza sahasında kimsenin dokunamadığı topu arkada iğne deliğinden geçirdi
Fenerbahçe ecel terleri döktüğü maçta Sivas engelini Mehmet Ekici'yle aştı. Karşılaşmada yenik duruma düşen sarılacivertliler, hemen ardından Soldado'nun golüyle eşitliği sağladı. Sarı Kanarya'da son dakikalarda sahne alan isim ise 54'te Mehmet Topal'ın sakatlığı sonrası oyuna giren Mehmet Ekici oldu. 86'da sağdan kullanılan serbest vuruş sonrası terse açılan topu Soldado, Hasan Ali'nin önüne bıraktı. Hasan'ın içeri çevirdiği topa arka tarafta Ekici dar açıya rağmen çok iyi vurdu ve topu adeta iğne deliğinden geçirdi. 28 yaşındaki yıldız bu sezon 3. golünü ağlara gönderdi.
TARAFTARA ARMAĞAN OLSUN
Fenerbahçe'ye son dakikalarda 3 puanı getiren Mehmet Ekici, en son 15. haftada Kadıköy'de 3-2 kazanılan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 2 kez fileleri sarsmıştı. Zor geçen karşılaşma sonrasında konuşan zaferin mimarı Ekici, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Benim açımdan, takım açısından çok önemli bir goldü, iyi bir sevinç oldu. İnşallah böyle üstüne koya koya devam etmek istiyoruz. Takım karakter gösterdi, sonuna kadar inandı. Tribünleri taraftarımız da sağ olsun sonuna kadar inandı ve destekledi. Bu 3 puanı taraftarlarımıza armağan ediyoruz" ifadelerini kullandı
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