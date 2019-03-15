Soldado: Acı çektik

Sivassporu'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de İspanyol golcüsü Roberto Soldado, Sivasspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek çok kritik bir galibiyet aldı. Takımına beraberlik golünü getiren isim olan Soldado, karşılaşmayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

Soldado'nun açıklamaları şu şekilde:

"Bu akşamki üç puanın ne kadar önemli olduğunu iyi biliyorduk. Maçın ilk yarısı sıkıntılı geçti, acı çektik. İlk yarıda istediklerimizi sahaya yansıtmadık, kötü bir ilk yarı geçirdik. Bugün maç genelinde de iyi değildik ama üç puan için sahaya çıktık. Takımın ne durumda olduğunu herkes bildiği için gerginlik de oluyor. Maç içerisinde istediklerimizi yapamasak bile mücadeleyi bırakmadık. İstediğimiz pozisyonları üretemedik ama mücadele son derece üst düzeydeydi, bu bizim için kıymetliydi."

''Zorlu virajlardan biriydi''

"Zor bir dönemden geçiyoruz, bugün zorlu virajlardan biriydi. Rakibin golü bizi uyandırdı diyebilirim, o bizim için itici güç oldu ve hemen golü bulup kazandık. Beraberlikten sonra pes etmedik ve ikinci golü bulup kazandık."