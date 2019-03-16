16 Mart 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe 2-1 Sivasspor | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe'den geri dönüş!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.03.2019

'in 26. haftasında , 'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

'in 26'ncı haftasında , Demir Grup 'u 2-1 mağlup etti.

32'nci dakikada Moses'in soldan yaptığı ortada ceza sahası içinde yükselen 'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tolgahan'da kaldı.

42'nci dakikada 'nin pasında topla buluşan Moses'in ceza sahası dışından vuruşunda top dışarı gitti.

57'nci dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Moses'in vuruşunda kaleci Tolgahan topu yumrukladı. Altıpas içinde meşin yuvarlağı önünde bulan Ayew'in vuruşunda top savunmaya çarparak kornere gitti.

68'inci dakikada 'nın sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahasında topla buluşan Papp'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

73'üncü dakikada Ndiga'nın pası ile buluşan Emre Kılınç, topu içeri aktardı. Penaltı noktası sağında topla buluşan Özer'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

74'üncü dakikada Hassan Ali'nin ceza alanına gönderdiği uzun pas 'dan sekti. Seken topu önünde bulan Soldado'nun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

80'inci dakikada Moses'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Ayew'in vuruşunda kaleci Tolgahan, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

86'ncı dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan 'nin gelişine vuruşunda top kaleci Tolgahan'ın bacaklarının arasından geçerek ağlarla buluştu: 2-1.

90+4'üncü dakikada ara pasında ceza sahasına giren Moses'in vuruşunda top yandan az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşma 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.

MÜCADELEYİ 32 BİN KİŞİ TAKİP ETTİ

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasındaki maçı 32 bin 403 biletli seyirci takip etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabaka boyunca statta bulunan taraftarlar yaptıkları tezahüratlar ile takımlarına destek oldular.

STAT: Ülker

HAKEMLER: , , Asım Yusuf Öz

FENERBAHÇE: Harun - Isla, Sadık, Skrtel, Hasan Ali, (Dk.54 Mehmet Ekici), Tolgay (Dk.85 Jailson), Moses, Zajc (Dk.72 Alper), Ayew, Soldado

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan - Fatih, Bjarsmyr (Dk. 90+1 Erdoğan), Papp, Ziya, Ndinga, Hakan, Douglas, Özer Hurmacı (Dk.84 ), Emre Kılınç, Diabate

GOLLER: Dk. 74 Soldado, Dk.86 Mehmet Ekici (Fenerbahçe) - Dk.73 Özer Hurmacı (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Sadık, Harun, Moses (Fenerbahçe) - Bjarsmyr, Mert Yandaş (Demir Grup Sivasspor)

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