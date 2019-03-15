16 Mart 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Sadık Çiftpınar: "Hiç olmamamız gereken bir yerdeyiz"

Hiç olmamamız gereken bir yerdeyiz
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.03.2019

Fenerbahçeli futbolcu , 'de Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendikleri maçta iyi bir dönüş yaptıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan sarı-lacivertli futbolcu, müsabakaya istedikleri gibi başlayamadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İlk yarıda yeterince pozisyon üretemedik. Daha iyi olmamız lazım ama herkes de biliyor ki tarihinin belki en sıkıntılı günlerini yaşıyoruz. Hiç olmamamız gereken bir yerdeyiz. Takımda bunun da verdiği üzüntü ve baskı olabilir. Taraftarlarımıza çok daha iyi bir Fenerbahçe izlettirmemiz lazım. Bugün de stadı doldurmuşlardı. İkinci yarı biraz daha iyiydik. Pozisyonlar da ürettik. Son bölüme girilirken kötü bir gol yedik. Önemli olan yediğimiz golden sonra dönüş yapabilmekti. Bugün bunu gerçekleştirdik. Önemli olan kazanmaktı. Sivasspor da iyi mücadele etti. Zaten bütün takımlar bize karşı çok ayrı bir motivasyonla oynuyor."

Takımdaki bütün oyuncuların ellerinden geleni yaptığını aktaran , "Performansımızda zaman zaman iniş çıkışlar olabilir. Bugün herkes elinden geleni yaptı. Ben de takımım için elimden geleni yaptım. Maçın içinde hatalar elbette oluyor. Sonuç olarak bugün kazandığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Sadık Çiftpınar, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı maçların aday kadrosunda yer almamasıyla ilgili bir soru üzerine, "Milli takıma çağrılmayı uzun zamandır bekliyordum. Evkur 'da oynadığımda da beklentim vardı. Bu kampta da olabilirdi. Çağrılan arkadaşlarımız da çok kaliteli. Milli takımın hepimizin. Sonuna kadar başarılı olmasını istiyorum. Hakkımızda hayırlısı. İnşallah günü geldiğinde milli forma bize de nasip olur." ifadelerini kullandı.

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