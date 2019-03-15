15 Mart 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Mehmet Ekici: Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz!
Giriş Tarihi: 15.03.2019
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe evinde Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Sivasspor karşısında galibiyeti getiren golleri kaydeden Mehmet Ekici, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
Mehmet Ekici'nin açıklamaları şu şekilde:
Tabii ki çok mutluyum. Önemli olan 3 puanı almamızdı. İnşallah böyle devam ederiz. Zor bir dönemden geçiyoruz. Hepimiz açısından önemli bir goldü. Bu yüzden golden sonra hep birlikte coşkuyla sevindik. Bugün takımımız karakter gösterdi. Sonuna kadar inandık. Taraftarlar da inandı, bu 3 puanı onlara armağan ediyoruz. Onlar hiçbir zaman umudunu kaybetmedi. Onlara teşekkür ediyoruz.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!