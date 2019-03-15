Mehmet Ekici: Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz!

Mehmet Ekici'nin açıklamaları şu şekilde:

Tabii ki çok mutluyum. Önemli olan 3 puanı almamızdı. İnşallah böyle devam ederiz. Zor bir dönemden geçiyoruz. Hepimiz açısından önemli bir goldü. Bu yüzden golden sonra hep birlikte coşkuyla sevindik. Bugün takımımız karakter gösterdi. Sonuna kadar inandık. Taraftarlar da inandı, bu 3 puanı onlara armağan ediyoruz. Onlar hiçbir zaman umudunu kaybetmedi. Onlara teşekkür ediyoruz.