15 Mart 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Mehmet Ekici: Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz!

Ekici'den galibiyet açıklaması
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 15.03.2019

'in 26. haftasında evinde 'u 2-1 mağlup etti. Sivasspor karşısında galibiyeti getiren golleri kaydeden , maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Mehmet Ekici'nin açıklamaları şu şekilde:

Tabii ki çok mutluyum. Önemli olan 3 puanı almamızdı. İnşallah böyle devam ederiz. Zor bir dönemden geçiyoruz. Hepimiz açısından önemli bir goldü. Bu yüzden golden sonra hep birlikte coşkuyla sevindik. Bugün takımımız karakter gösterdi. Sonuna kadar inandık. Taraftarlar da inandı, bu 3 puanı onlara armağan ediyoruz. Onlar hiçbir zaman umudunu kaybetmedi. Onlara teşekkür ediyoruz.

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