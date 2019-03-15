Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Pazar günü Bursaspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Açıklamada, 5'e 2 dar alan oyunuyla devam eden idmanın ana bölümünde bölgesel taktik çalışmaların yapıldığı aktarıldı. İdmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı kaydedildi.
Yuto Nagatomo'nun, kendisi için hazırlanan özel program dahilindeki çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kara yoluyla Bursa'ya hareket edecek.
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