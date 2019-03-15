15 Mart 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları

Galatasaray'da Bursaspor mesaisi sürdü
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 15.03.2019

'in 26. haftasında 17 Mart Pazar günü 'a konuk olacak , hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Açıklamada, 5'e 2 dar alan oyunuyla devam eden idmanın ana bölümünde bölgesel taktik çalışmaların yapıldığı aktarıldı. İdmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı kaydedildi.

Yuto Nagatomo'nun, kendisi için hazırlanan özel program dahilindeki çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kara yoluyla Bursa'ya hareket edecek.

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