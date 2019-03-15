15 Mart 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Çin'de Cannavaro dönemi

Çin'de Cannavaro dönemi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 15.03.2019

Milli Takımı'nın başına İtalyan teknik adam Fabio Cannavaro getirildi.

Federasyonundan yapılan açıklamada, Marcello Lippi'nin ayrılmasıyla boşalan milli takım teknik direktörlüğü görevine 45 yaşındaki Cannavaro'nun getirildiği kaydedildi.

Futbolculuk kariyerinde Parma, Inter, ve 'ta forma giyen Cannavaro, Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande'yi çalıştırmaya devam edecek.

Ocak ayında Asya Kupası çeyrek finalinde 'a 3-0 yenildikleri maçta son kez Çin'in başında sahaya çıkan Lippi, vatandaşı Cannavaro'ya danışmanlık yapacak.

Cannavaro yönetimindeki Çin, 21 Martta Tayland ile karşılaşacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
20 dakikalık Fenerbahçe "20 dakikalık Fenerbahçe"
Yanal'la devam edeceğiz demekle olmuyor "Yanal'la devam edeceğiz demekle olmuyor"
20.30 | Fenerbahçe - Sivasspor | İlk 11'ler 20.30 | Fenerbahçe - Sivasspor | İlk 11'ler
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör