Çin'de Cannavaro dönemi
Çin Milli Futbol Takımı'nın başına İtalyan teknik adam Fabio Cannavaro getirildi.
Çin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Marcello Lippi'nin ayrılmasıyla boşalan milli takım teknik direktörlüğü görevine 45 yaşındaki Cannavaro'nun getirildiği kaydedildi.
Futbolculuk kariyerinde Parma, Inter, Real Madrid ve Juventus'ta forma giyen Cannavaro, Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande'yi çalıştırmaya devam edecek.
Ocak ayında Asya Kupası çeyrek finalinde İran'a 3-0 yenildikleri maçta son kez Çin'in başında sahaya çıkan Lippi, vatandaşı Cannavaro'ya danışmanlık yapacak.
Cannavaro yönetimindeki Çin, 21 Martta Tayland ile karşılaşacak.
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