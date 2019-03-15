15 Mart 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Taraftardan Ersun Yanal’a sevgi gösterisi

Taraftardan Ersun Yanal’a sevgi gösterisi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 15.03.2019

Fenerbahçeli taraftarlar, maçı öncesinde Teknik Yanal’a tezahüratlarla destekte bulundu.

Fenerbahçeli taraftarlar, maçı öncesinde Teknik Yanal'a sevgi gösterisinde bulundu. Seremoniden sonra kale arkasından başlayan '' tezahüratları tüm statta yankılanırken Yanal ise sahaya çıkıp taraftarı alkışlayarak teşekkür etti.
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