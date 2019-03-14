14 Mart 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Diallo savaşı

Fener'in istediği Metz'in 23 yaşındaki golcüsü Habib Diallo için Fransız ekib i Lyon ve Marsilya'nın da devrede olduğu belirtildi.

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FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 Giriş Tarihi: 13.03.2019

Fenerbahçe bu sezon gol konusunda çok sıkıntı çekti. Sarı-Lacivertli yönetim de sezonun bitimine 9 hafta kalmasına rağmen çalışmalara başladı.

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