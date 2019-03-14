14 Mart 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Ayew onbire

Ayew onbire
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 13.03.2019

Başakşehir maçında sarı kart cezası nedeniyle oynamayan Andre Ayew, formasını geri almaya hazırlanıyor.

'ın Dirar ve Valbuena'nın yokluğunda Ganalı'yı tekrar 11'e monte etmesi bekleniyor.

SON GOLÜ GÖZ-GÖZ'E

Ayew de idmanlarda hırsıyla dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu, Süper Lig'de bu sezon 5 gol atarken, 1 de asist yaptı. Ayew son golünü 6 hafta önce Göztepe'ye atmıştı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'den transfer harekatı! İşte Yanal'ın istediği iki isim F.Bahçe'den transfer harekatı! İşte Yanal'ın istediği iki isim
Yeni yabancı kuralı belli oldu! Gelecek sezondan itibaren... Yeni yabancı kuralı belli oldu! Gelecek sezondan itibaren...
Fenerbahçe Beko'nun konuğu Barcelona Lassa Fenerbahçe Beko'nun konuğu Barcelona Lassa
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör