14 Mart 2019, Perşembe
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SON GOLÜ GÖZ-GÖZ'E
Ayew de idmanlarda hırsıyla dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu, Süper Lig'de bu sezon 5 gol atarken, 1 de asist yaptı. Ayew son golünü 6 hafta önce Göztepe'ye atmıştı
Ayew onbire
Giriş Tarihi: 13.03.2019
Başakşehir maçında sarı kart cezası nedeniyle oynamayan Andre Ayew, formasını geri almaya hazırlanıyor.
Ersun Yanal'ın Dirar ve Valbuena'nın yokluğunda Ganalı'yı tekrar 11'e monte etmesi bekleniyor.
SON GOLÜ GÖZ-GÖZ'E
Ayew de idmanlarda hırsıyla dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu, Süper Lig'de bu sezon 5 gol atarken, 1 de asist yaptı. Ayew son golünü 6 hafta önce Göztepe'ye atmıştı
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