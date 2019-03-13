13 Mart 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Moses’a bir haller oldu

Moses’a bir haller oldu
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 13.03.2019

'den 1.5 yıllığına kiralanan 'a bir haller oldu.

formasıyla sonradan oyuna girdiği ilk iki maçında öne çıkan isimlerden olan Nijeryalı futbolcu, 11'de başladığı son 3 karşılaşmada ise hayal kırıklığı yaşattı. son çerçeveyi bulan 1 şutu olmayan yıldız oyuncu, 2 de isabetsiz ortayla 90 dakikayı tamamladı.
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