13 Mart 2019, Çarşamba
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Moses’a bir haller oldu
Giriş Tarihi: 13.03.2019
Chelsea'den 1.5 yıllığına kiralanan Victor Moses'a bir haller oldu.
Fenerbahçe formasıyla sonradan oyuna girdiği ilk iki maçında öne çıkan isimlerden olan Nijeryalı futbolcu, 11'de başladığı son 3 karşılaşmada ise hayal kırıklığı yaşattı. son Başakşehir çerçeveyi bulan 1 şutu olmayan yıldız oyuncu, 2 de isabetsiz ortayla 90 dakikayı tamamladı.
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