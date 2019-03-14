14 Mart 2019, Perşembe
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Orta sahada görev yapan 17 yaşındaki Mikail, Norveç U16 ve U17 Milli Takımı'nda 14 kez görev yaptı. Annesi Norveçli olan genç yeteneğin babası Nihat Maden, Fenerbahçe taraftarı olduklarını belirterek, "Bu transfer bizi gururlandırdı. Her şeyi başaran Mikail, biz sadece ona destek olduk" diye konuştu.
Brann altyapısında yetişen Mikail'in Fener'de büyük işlere imza atacağı belirtildi.
Mikail Fenerbahçe’de
Giriş Tarihi: 13.03.2019
Gençlik harekatını sürdüren Kanarya, Norveç’in Brann takımından 17 yaşındaki Mikail Maden’i kadrosuna kattı.
Fenerbahçe, Norveç'in Brann takımından Türk asıllı oyuncu Mikail Maden'i altyapıya transfer etti.
Orta sahada görev yapan 17 yaşındaki Mikail, Norveç U16 ve U17 Milli Takımı'nda 14 kez görev yaptı. Annesi Norveçli olan genç yeteneğin babası Nihat Maden, Fenerbahçe taraftarı olduklarını belirterek, "Bu transfer bizi gururlandırdı. Her şeyi başaran Mikail, biz sadece ona destek olduk" diye konuştu.
Brann altyapısında yetişen Mikail'in Fener'de büyük işlere imza atacağı belirtildi.
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