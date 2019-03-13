13 Mart 2019, Çarşamba
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Yılın ‘En’leri Obra ve Luigi
Giriş Tarihi: 13.03.2019
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımının Başantrenörü Zeljko Obradovic ve oyuncu Luigi Datome'ye ödül...
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımının Başantrenörü Zeljko Obradovic ve oyuncu Luigi Datome, İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Natuk Birkan İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri arasındaki oylamada ödüle layık görüldü. Obradovic "Yılın Antrenörü" ödülünün sahibi oldu. "Yılın En İyi Sporcusu" ödülü Datome'ye verildi. Organizasyon fotoğraf çekimiyle sona erdi.
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