13 Mart 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Yılın ‘En’leri Obra ve Luigi

Yılın ‘En’leri Obra ve Luigi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 13.03.2019

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımının Başantrenörü ve oyuncu 'ye ödül...

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımının Başantrenörü ve oyuncu , İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Natuk Birkan İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri arasındaki oylamada ödüle layık görüldü. Obradovic "Yılın Antrenörü" ödülünün sahibi oldu. "Yılın En İyi Sporcusu" ödülü Datome'ye verildi. Organizasyon fotoğraf çekimiyle sona erdi.
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