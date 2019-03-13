13 Mart 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Eljif’e tam destek

Eljif’e tam destek
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 13.03.2019

İlk 11'de başladığı maçında performansıyla beklentilerin uzağında kalan Eljif Elmas'a hocası sahip çıktı.

Ağır eleştirilerin hedefinde kalan 19 yaşındaki futbolcusuyla özel bir görüşme yapan Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Hatalarından ders çıkarmalısın. Kendine daima güven. Sen Fenerbahçe'nin geleceğisin. Daha fazla çalışman ve hatalarından ders alman gerekiyor. Sana güveniyorum" ifadelerini kullandı.
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