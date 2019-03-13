13 Mart 2019, Çarşamba
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Eljif’e tam destek
Giriş Tarihi: 13.03.2019
İlk 11'de başladığı Başakşehir maçında performansıyla beklentilerin uzağında kalan Eljif Elmas'a hocası sahip çıktı.
Ağır eleştirilerin hedefinde kalan 19 yaşındaki futbolcusuyla özel bir görüşme yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Hatalarından ders çıkarmalısın. Kendine daima güven. Sen Fenerbahçe'nin geleceğisin. Daha fazla çalışman ve hatalarından ders alman gerekiyor. Sana güveniyorum" ifadelerini kullandı.
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