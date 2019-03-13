13 Mart 2019, Çarşamba
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TEK İYİ HABER TOPAL'DAN
Sağlık heyetinin, Sivas sınavı sonrası girecek milli arada oyuncuyu iyileştirmek için çalışmalara başladığı, sonrasında oynanacak Ankaragücü maçına yetiştirilmeye çalışılacağı gelen haberler arasında. Öte yandan bir süredir sakat olan Nabil Dirar'ın da tedavisi devam ediyor. Sarı-lacivertli kanat oyuncusunun da Sivas'a karşı forma giymesinin zor olduğu bildirildi. Tek iyi haber ise Mehmet Topal'ın dünkü idmanda takımla çalışmaya başlaması.
Buyur burdan yak
Giriş Tarihi: 13.03.2019
Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçlar yetmezmiş gibi şimdi bir de sakatlık sıkıntısı baş gösterdi. Başakşehir maçında sakatlanan Valbuena’nın durumu ciddi. Fransız yıldız, Sivasspor sınavında forma giyemeyecek. Dirar’ın yetişmesi de oldukça zor.
Tarihinin en zorlu 9 haftasına girecek olan Fenerbahçe'de olumsuz sonuçların ardından bir de sakatlık sıkıntısı baş gösterdi. Kötü haberin geldiği isim ise Mathieu Valbuena... 70'te oyuna girip 85'te çıktığı Başakşehir karşılaşmasında aldığı darbe nedeniyle sağ bacağında esneme yaşayan sarı-lacivertli futbolcunun durumunun ciddi olduğu, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Bu hafta oynanacak Sivas maçında oynayamayacak Fransız yıldızın tedavisine hemen başlandı.
TEK İYİ HABER TOPAL'DAN
Sağlık heyetinin, Sivas sınavı sonrası girecek milli arada oyuncuyu iyileştirmek için çalışmalara başladığı, sonrasında oynanacak Ankaragücü maçına yetiştirilmeye çalışılacağı gelen haberler arasında. Öte yandan bir süredir sakat olan Nabil Dirar'ın da tedavisi devam ediyor. Sarı-lacivertli kanat oyuncusunun da Sivas'a karşı forma giymesinin zor olduğu bildirildi. Tek iyi haber ise Mehmet Topal'ın dünkü idmanda takımla çalışmaya başlaması.
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