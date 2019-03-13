13 Mart 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Buyur burdan yak

Buyur burdan yak
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 13.03.2019

'de alınan kötü sonuçlar yetmezmiş gibi şimdi bir de sakatlık sıkıntısı baş gösterdi. maçında sakatlanan Valbuena’nın durumu ciddi. Fransız yıldız, sınavında forma giyemeyecek. Dirar’ın yetişmesi de oldukça zor.

Tarihinin en zorlu 9 haftasına girecek olan 'de olumsuz sonuçların ardından bir de sakatlık sıkıntısı baş gösterdi. Kötü haberin geldiği isim ise ... 70'te oyuna girip 85'te çıktığı karşılaşmasında aldığı darbe nedeniyle sağ bacağında esneme yaşayan sarı-lacivertli futbolcunun durumunun ciddi olduğu, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Bu hafta oynanacak maçında oynayamayacak Fransız yıldızın tedavisine hemen başlandı.

TEK İYİ HABER TOPAL'DAN

Sağlık heyetinin, Sivas sınavı sonrası girecek milli arada oyuncuyu iyileştirmek için çalışmalara başladığı, sonrasında oynanacak Ankaragücü maçına yetiştirilmeye çalışılacağı gelen haberler arasında. Öte yandan bir süredir sakat olan Nabil Dirar'ın da tedavisi devam ediyor. Sarı-lacivertli kanat oyuncusunun da Sivas'a karşı forma giymesinin zor olduğu bildirildi. Tek iyi haber ise 'ın dünkü idmanda takımla çalışmaya başlaması.
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