13 Mart 2019, Çarşamba
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'Bize yakışmıyor'
Giriş Tarihi: 13.03.2019
Başakşehir maçından sonra eleştirilen Tolgay, “F.Bahçe’ye yakışmayacak konumdayız. Artık elimizden gelenin fazlasını yapmak zorundayız” dedi.
Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan transfer edilen Tolgay Arslan, son Başakşehir mağlubiyeti sonrası hedefteki isimlerden biri olmuştu. Performansıyla eleştirilen 28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin ligdeki durumu nedeniyle üzgün olduklarını belirtip, "Toparlanmamız ve ayağa kalkmamız gerekir. Şu bir gerçek ki, bu takıma yakışmayacak bir konumdayız. Gösterilen tepkilere ve eleştirilere de saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcu, sözlerine şöyle devam etti: "Alınan kötü sonuçlar nedeniyle takımda büyük bir moral bozukluğu ve güven kaybı olduğu gerçek. Bizi her şartta destekleyen taraftarlarımızı üzüyoruz. Futbolcular olarak buralardan kurtulmak için artık elimizden gelenin fazlasını yapmamız gerekiyor."
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