13 Mart 2019, Çarşamba
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İkinci yarıda 7’nci sırada
Giriş Tarihi: 13.03.2019
Ersun Yanal göreve geldiğinde ligin ikinci yarısında en fazla puan toplayan takımlar arasında olacaklarını ifade etmişti.
Sezonun ikinci devresinde şimdiye dek toplam 12 puan alabilen sarı lacivertliler, 2. yarıda en fazla puan toplayan takımlar arasında Başakşehir, Galatasaray, Rizespor, Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ve Kayserispor'un arkasında kaldı.
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