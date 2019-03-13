13 Mart 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

İkinci yarıda 7’nci sırada

İkinci yarıda 7’nci sırada
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 13.03.2019

göreve geldiğinde ligin ikinci yarısında en fazla puan toplayan takımlar arasında olacaklarını ifade etmişti.

Sezonun ikinci devresinde şimdiye dek toplam 12 puan alabilen sarı lacivertliler, 2. yarıda en fazla puan toplayan takımlar arasında , , Rizespor, , Aytemiz ve 'un arkasında kaldı.
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