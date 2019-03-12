12 Mart 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 12.03.2019

'in 26'ncı haftasında 15 Mart Cuma günü saat 20.30'da evinde ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarını bugün 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör yönetimindeki antrenman saat 11.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Hücum ve defans organizasyonlarıyla devam eden idman, bireysel ve taktiksel çalışmalarla noktalandı.

Sarı lacivertliler, maçı hazırlıklarını yarın 'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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