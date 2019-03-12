12 Mart 2019, Salı
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Topal & Dirar alarmı
Giriş Tarihi: 12.03.2019
Sağlık kurulu tedavileri süren Mehmet Topal ve Nabil Dirar'ı Sivasspor maçına yetiştirmek için seferber oldu.
İki oyuncunun cuma gününe kadar hazır olmaları için tüm imkanlar kullanılıyor. Başakşehir maçında sakatlanan Valbuena da tedavi altına alındı. Öte yandan teknik heyet, üst üste gelen adale sakatlıkları nedeniyle alarma geçti. Antrenman programı değiştirilerek sakatlık riski yüksek görülen oyuncular aktif dinlenme içeren programa dahil edildi. Sivas maçına hafif çalışma sistemiyle hazırlanılacak.
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