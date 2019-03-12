12 Mart 2019, Salı

FENERBAHÇE

Topal & Dirar alarmı

Topal & Dirar alarmı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 12.03.2019

Sağlık kurulu tedavileri süren ve Nabil Dirar'ı maçına yetiştirmek için seferber oldu.

İki oyuncunun cuma gününe kadar hazır olmaları için tüm imkanlar kullanılıyor. maçında sakatlanan Valbuena da tedavi altına alındı. Öte yandan teknik heyet, üst üste gelen adale sakatlıkları nedeniyle alarma geçti. Antrenman programı değiştirilerek sakatlık riski yüksek görülen oyuncular aktif dinlenme içeren programa dahil edildi. Sivas maçına hafif çalışma sistemiyle hazırlanılacak.
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